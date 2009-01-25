Кике Сетьен: «У «Барселоны» много передач ради передач. С отношением к делу проблем нет»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен поделился мнением о матче 21-го тура с «Валенсией» (0:2).

«У нас не было проблем с отношением к делу. Я видел, что игроки в порядке, что они сосредоточены. Но мы недостаточно хорошо выбирали позиции, не понимали некоторые вещи, а соперник лишь прибавлял. Это стоило нам очков.

У нас было много бессмысленных пасов, передач ради передач. Наши возможности угрожать их воротам были ограничены.

Никому не понравилось то, чему мы сегодня стали свидетелями. здорово накрывала наших игроков и давила на них.

Наше главное достижение в первом тайме – уйти на перерыв без пропущенного гола. Во втором тайме мы играли немного лучше, но недостаточно хорошо.

Правильный выбор позиции и бдительность – это важные части работы в защите, которые многое определяют. «Валенсия» – отличная команда, несколько раз она здорово выходила из-под давления, и в ней играют опасные футболисты», – отметил Сетьен.

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