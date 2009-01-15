Василий Березуцкий: «В Нидерландах про Россию и других ничего не знают. Там занимаются своей страной»

Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий, работавший в штабе Леонида Слуцкого в «Витессе», рассказал о жизни в Голландии.

— Вещь, которую вы так и не поняли за то время, пока жили в Нидерландах?

— Им абсолютно все равно, что творится в других странах. Когда читаешь российскую прессу или смотришь телевизор, кажется, что о нашей стране все время говорят, что мы особенные. На самом деле, там вообще никто ничего про Россию не знает, кроме общих вещей. Да и про другие страны, как я понимаю, тоже не особо.

Там люди думают только о себе. Они занимаются своей страной и думают только о ней, как сделать ей хорошо. Это у нас все знают, с кем у нас плохие отношения, а с кем хорошие. Там всем просто пофигу. Хотя есть одно но.

— Какое?

— Эти люди не особо любят воинствующие страны, которые проявляют какую-то агрессию. Но мы не одни такие, в таком же контексте там говорят об американцах. К ним они также относятся не очень хорошо, потому что они тоже пытаются устраивать войны.

— На русских из это как-то проецировалось?

— Никак. Если они понимают, что ты добропорядочный гражданин, национальности там в принципе не существует — к тебе изначально относятся политкорректно и дружелюбно, – рассказал Березуцкий.