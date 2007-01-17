Гендиректор «Зенита»: «Нашли с Краневиттером решение, которое не связано с мексиканским клубом»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о том, что полузащитник Матиас Краневиттер может продолжить карьеру в Мексике.

Футболист, как сообщалось, может перейти в «Монтеррей».

«Та информация, которая появилась в СМИ по Матиасу, – это очередной пример недобросовестных слухов. Мы переговоров с мексиканскими клубами не вели, они на нас не выходили.

Мы нашли с Краневиттером решение, которое никак с мексиканским клубом не связано», – сказал Медведев.

Ранее 26-летний аргентинец не поехал на первый сбор с «Зенитом». Его контракт с клубом действует до июня 2021 года. Статистику футболиста можно изучить здесь.