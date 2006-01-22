Агент Бэйла: «Гарет – один из лучших в мире, зачем ему идти в аренду? Это просто смешно»

Теги премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Тоттенхэм Гарет Бэйл Джонатан Барнетт Футбол

Джонатан Барнетт, агент вингера «Реала» Гарета Бэйла, высказался о возможном уходе игрока в аренду.

«Он один из лучших игроков мира, зачем ему куда-то уходить в аренду? Это просто смешно.

Все может измениться, но аренда – вздор. Он счастлив и, надеюсь, выиграет еще парочку трофеев с ними [«Реалом»]», – сказал Барнетт.

Сегодня появилась информация о том, что президенты клубов Флорентино Перес и Дэниэл Леви провели переговоры о переходе валлийца в «Тоттенхэм».

30-летний хавбек в нынешнем сезоне провел 12 матчей в Ла Лиге, отметившись двумя голами. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья