Агент Бэйла: «Гарет – один из лучших в мире, зачем ему идти в аренду? Это просто смешно»

Джонатан Барнетт, агент вингера Гарета Бэйла, высказался о возможном уходе игрока в аренду.

«Он один из лучших игроков мира, зачем ему куда-то уходить в аренду? Это просто смешно.

Все может измениться, но аренда – вздор. Он счастлив и, надеюсь, выиграет еще парочку трофеев с ними [«Реалом»]», – сказал Барнетт.

Сегодня появилась информация о том, что президенты клубов Флорентино Перес и Дэниэл Леви провели переговоры о переходе валлийца в «Тоттенхэм».

30-летний хавбек в нынешнем сезоне провел 12 матчей в , отметившись двумя голами. С его статистикой можно ознакомиться здесь.