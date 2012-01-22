«Реал» и «Тоттенхэм» провели переговоры о трансфере Бэйла. «Шпоры» готовы заплатить 30 млн евро

«Тоттенхэм» заинтересован в возвращении вингера Гарета Бэйла из .

Президенты клубов Дэниэл Леви и Флорентино Перес встретились в Мадриде, чтобы обсудить детали возможного трансфера. «Шпоры» хотят приобрести игрока за 30 миллионов евро.

Леви также хотел узнать, рассчитывает ли на валлийца главный тренер «Реала» . Бэйл не попал в заявку «Реала» на последний матч с «Севильей» (2:1), несмотря на отсутствие проблем со здоровьем.

На данный момент неизвестно, обсуждали ли Леви и Перес переход Бэйла в январе или же речь шла о летнем трансфере.

30-летний хавбек в нынешнем сезоне провел 12 матчей в , отметившись двумя голами. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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