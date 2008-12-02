«Ман Сити» интересуется защитниками сборной Украины Матвиенко и Миколенко (Betting Insider)

Защитники сборной Украины Николай Матвиенко и Виталий Миколенко попали в сферу интересов , сообщает Betting Insider со ссылкой на источник в английском клубе.

Манкуниканцы следят за 23-летним Матвиенко и 20-летним Миколенко, которые выступают на клубном уровне за «Шахтер» и киевское «Динамо» соответственно.

Интерес «Сити» вышел за пределы скаутского наблюдения. При наличии встречного интереса у футболистов, а также «Динамо» и/или , вероятность оформления трансфера еще до Евро-2020 является существенной.