Леонид Слуцкий: «Если тебя приглашают в клуб, в нем что-то не так. Тренера просто так не меняют»

Главный тренер Леонид Слуцкий рассказал о назначении в казанский клуб.

«Ключевой фигурой в моем назначении выступил [генеральный директор] Рустем Фидаевич Сайманов. Те многочисленные беседы, которые у нас были, убедили меня в том, что работа в «Рубине» может быть безумно интересна.

Может быть, приступить к работе было бы логичнее с нового сезона, когда нет какой-то конкретной турнирной ситуации. Знаете, я встречал тренеров, которые все время ждали хорошего момента для работы и говорили: «Вот, меня сейчас зовут, но они валятся. А вдруг у меня не получится? Тогда меня дальше вообще никуда не позовут».

На самом деле, если тебя приглашают в какой-то клуб, то по-любому в нем что-то не так. Если все хорошо, то тренера просто так не меняют. И очень неправильно для тренера ждать какого-то хорошего времени.

Мой последний пример «Витесса» доказывает это: первые десять туров – лучший старт в истории клуба, а затем что-то ломается буквально в одной игре, и все переворачивается», – сказал Слуцкий.

19 декабря 2019 года 48-летний специалист возглавил «Рубин», подписав контракт сроком на 5 лет.

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