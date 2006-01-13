Слуцкий ввел в «Рубине» систему штрафов: «Читать взрослому мораль – неправильно»

Новый главный тренер Леонид Слуцкий рассказал о введении системы штрафов в команде.

«Я знаю, что у вас не было системы штрафов. Я ввожу систему штрафов не для того, чтобы сделать несколько богаче самого себя или футбольный клуб «Рубин». Это сделано для того, на мой взгляд, когда человек опаздывает или нарушает какие-то вещи, читать взрослому человеку мораль, что так нельзя поступать – это неправильно.

Деньги вы платите Сергею Викторовичу Козко (тренер вратарей «Рубина» – прим. Sports.ru.). Он говорит, что они у него лучше всего сохраняются, он надежен как швейцарский сейф.

Все штрафы, которые будут собираться, идут на общекомандные нужды – тим-активити, что-то еще. Все деньги остаются внутри команды. Я говорю про штрафы, которые не касаются ваших контрактных обязательств», – сказал Слуцкий, обращаясь к игрокам команды.