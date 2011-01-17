🎙️Слуцкий на тренировке: «Плиев, давай. Знаменитая осетинская техника, которой вы так гордитесь и которую никто не видел»

опубликовал видео тренировки команды, которую главный тренер провел с микрофоном.

Казанский клуб проводит сборы в турецком Белеке.

Слуцкий за время занятия произносил эти и другие фразы:

«А есть в команде конфликт между москвичами и питерцами?»

«Коновалов, ну ты гол хоть один забил на тренировке? Нет, а Кокора уже забил».

«Хвича, скажи, ты же больше не будешь плакать?»

«Как при беге… Раз-два, раз-два. Как робот Вертер. Знаешь, кто такой робот Вертер? Вот, блин, новое поколение... А ты, Коновалов? Что же вы за люди, о чем с вами разговаривать?»



«Данченко, ну-ну-ну, что за украинская техника, вернее, ее отсутствие. Левая нога не нога, что ли?»

«Плиев, давай, знаменитая осетинская техника, которой вы так гордитесь, и которую никто не видел».

«В одно касание даже для вратарей, потому что мне говорили, что вы техничные, брехали конечно, но тем не менее».

«Пояра, да забудь ты про свой нос, он тебе сейчас не нужен. Дыши через рот».

«Рубин» занимает 13-е место в РПЛ с 19 очками.