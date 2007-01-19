Судья отменил два гола «Ливерпуля» «МЮ» после ВАР

«Ливерпуль» принимает (1:0, первый тайм) в 23-м туре АПЛ.

В середине первого тайма защитник хозяев Вирджил ван Дейк врезался в голкипера «МЮ» Давида Де Хеа во вратарской в борьбе за верховой мяч.

«Ливерпуль» продолжил атаку, подобрав отскочивший мяч, и в результате забил – отличился Роберто Фирмино.

Недовольные игроки «МЮ» начали спор с арбитром . В итоге судья обратился к ВАР и отменил решение о взятии ворот. По итогам момента Поусон также показал желтую карточку Де Хеа за споры.

На 36-й минуте судьи во второй раз отменили гол «Ливерпуля» – хавбек Джорджиньо Вейналдум забил из офсайда.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: кадры из трансляции