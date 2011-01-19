Яровинский про Тарасова: «Футболист высокого уровня. Он не заслуживает ярлыка гуляки и кайфарика»

Cпортивный директор Олег Яровинский поделился мнением о полузащитнике Дмитрии Тарасове.

Футболист отправился с казанским клубом на тренировочный сбор в Турцию, по итогам которого клуб примет решение по игроку.

– Сколько еще ждать новичков нынешней зимой?

– Мы активно работаем на транферном рынке, хотим закрыть еще несколько позиций. Но при этом самое плохое в футболе, особенно на начальном этапе работы – это когда у тебя не очень хорошая экспертиза собственной команды.

Поэтому сейчас надо внимательно проанализировать возможности тех ребят, которые уже есть в составе. Этим в первую очередь сейчас и занят . В «Рубине» собраны очень интересные футболисты. Но команда молодая, так что надо добавить немного опыта.

– Здесь одна из опций, очевидно, приглашенный на просмотр Тарасов?

– Именно. Нам требуется немного extraquality. Чтобы этот сплав молодости и опыта вылился во что-то серьезное. У нас, как уже говорил, все подчинено логике.

– Но ведь Тарасов полгода просидел на печи.

– Вы невнимательно следили за его инстаграмом. Он и в тренажерном зале занимался, и кикбоксингом. Было проведено тестирование - Дима в отличном состоянии.

– Близок к своему прежнему уровню?

– Пока еще нет, много пропустил. Но он полностью готов к работе, совершенно себя не запускал. Это тожеистория, как с Игнатьевым, когда на человека вываливается большое количество негатива. В данном случае из-за активной позиции в соцсетях.

Но нельзя забывать, что там может быть лирический герой Дмитрий Тарасов. А в реальной жизни это футболист высокого уровня. Я его знаю давно, ярлык гуляки и кайфарика, который ему пытаются налепить, он совершенно не заслуживает. У Димы шикарная карьера, матчи за сборную, выигранные титулы. Это главное.

– Вероятно, отношения с Ольгой Бузовой как-то влияют на имидж.

– Я не знаю, далек от шоу-бизнеса. Лучше спросить у Леонида Викторовича, который тоже активно взялся за инстаграм. Начнет ли он теперь активно гульбанить? Я думаю, нет, – сказал Яровинский.