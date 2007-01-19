Де Лаурентис жалеет, что не может вернуть Анчелотти. Его злят выступления «Наполи» при Гаттузо

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«Наполи» уступил «Фиорентине» (0:2) в 20-м туре Серии А и проиграл 4 из 5 последних встреч в чемпионате Италии при главном тренере Дженнаро Гаттузо.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, президент клуба Аурелио Де Лаурентис разозлен ухудшением игры команды и ее результатов. 

Он уже жалеет, что не может вернуть Карло Анчелотти, возглавлявшего клуб до Гаттузо, а теперь работающего в «Эвертоне».

В настоящий момент «Наполи» занимает 11-ю строчку в таблице Серии А, набрав 24 очка за 20 матчей.

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