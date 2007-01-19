Гаттузо про 0:2 с «Фиорентиной»: «Мы достигли дна. Нужно выяснить, что происходит»

Главный тренер Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение от «Фиорентины» (0:2) в 20-м туре Серии А.

«Прежде всего нужно извиниться перед болельщиками и всем городом, потому что команда показала стыдную игру. В прошлом у нас были приличные выступления, но здесь, кроме первых 20-25 минут, было много всякого, над чем еще нужно поработать.

Нельзя искать оправдания, мы достигли дна и должны выяснить, что происходит. Такое впечатление, что мы впервые встретились утром, надели футболки и вышли на поле. Отсутствовала организация и единство, мы все как в море.

Все это странно, потому что команда усиленно тренируется в течение недели и хорошо работает, но затем выходит на поле в день матча и ничего не делает. Мы вялы, пропускаем атаки соперника и мало созидаем. Ничто не сработало, и мы берем на себя ответственность за это

Я не могу это объяснить, потому что чувствовал, что вечером команда проведет отличный матч, и меня подвели. У команды нет души. Мы думали, что оправляемся от прежней ситуации, но, видимо, мы все еще больны.

Нужно варьировать наши атаки, потому что мы слишком предсказуемы. Когда Инсинье и Кальехон пробовали другие комбинации, они оставляли Милика изолированным. Они много лет играли, перемещаясь подобным образом под руководством Маурицио Сарри, так что теперь все знают, что происходит.

Мы должны держаться вместе, прислушиваться к тому, что говорят игроки, и выяснить, как можно выйти из этой ситуации. Я думал, что команда будет более живой и энергичной, но вместо этого это было еще хуже, чем в матче с «Пармой». Это больше, чем просто шаг назад», – сказал Гаттузо в интервью DAZN.