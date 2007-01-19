Юрген Клопп: «МЮ» может нас победить. Но мы на своем стадионе, надо дать всем это понять»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о предстоящей встрече с в 23-м туре АПЛ.

«У «МЮ» хорошая команда, талантливая и опытная. У нее большой потенциал. Думаю, они завоюют путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Так что, разумеется, они способны нас победить. Но все зависит от того, насколько хорошо мы позволим им играть.

Когда мы играем наилучшим образом, проблемы возникают у любого соперника. Это наш стадион, так что нам нужно убедиться, что все это понимают.

В старые добрые времена встречи между и «МЮ» были особенными, потому что игроки вышибали друг друга за пределы поля. Но я не хочу такого.

Если кто-то нас о таком попросит – без шансов. Мы хотим выиграть матч, а не победить в маленькой битве. Мы готовы быть агрессивными, но не в таком смысле, как наши предки.

Когда мы кого-то травмируем, больно нам самим. Так что нам нужны ясный ум и невероятная атмосфера», – сказал Клопп.