Клопп о сравнениях с «МЮ» Фергюсона: «Мне все равно. Не думаю, что достичь такого доминирования возможно»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о сравнениях его команды с времен Алекса Фергюсона.

О доминировании «МЮ» Фергюсона

«Честно говоря, я не думаю, что достичь уровня доминирования «МЮ» вообще возможно. Сейчас более вероятно, что другие клубы будут бороться за разные трофеи из-за финансовой мощи многих команд.

Такого рода изменения состава, которые мы наблюдаем сейчас, означают, что доминирование, как ранее у и «Юнайтед», маловероятно».

О сравнениях с «МЮ» Фергюсона

«Я не читаю подобных вещей. Мне вообще все равно.

У меня была похожая ситуация в дортмундской «Боруссии» в 2011 году, когда мы были удивительно хороши, и вопросы были похожи, и все статьи были в невероятно позитивном ключе. Я практически мог ходить по воде.

О каких бы сравнениях ни шла речь, я буду думать об этом только после завершения карьеры. До тех пор это не касается меня и моих парней. Мы приняли несколько хороших решений, и поэтому мы стали лучше. Наши игроки становятся лучше, и за счет этого мы поднимаемся все выше», — сказал Клопп.