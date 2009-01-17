Клопп о «МЮ»: «Странно, когда встречаешься с командой высокого уровня, а они играют так, как играют»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о предстоящем матче АПЛ с .

«У больше врагов, чем у остальных команд, возможно, из-за нашей истории. Но я сказал ребятам, что нам нужно создать свою собственную.

Странно, когда встречаешься с командой высокого уровня, а они играют так, как играют. Большинство команд играют против нас так.

Мы уважаем «Манчестер Юнайтед». Разница между игрой на «Энфилде» и «Олд Траффорд» огромна», – сказал Клопп.

«Ливерпуль» примет «Манчестер Юнайтед» в воскресенье, 19 января.