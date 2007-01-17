17 команд АПЛ, «Барса», «Реал» и «Ювентус» – в топ-20 клубов по доходам от телеправ в 2018-м

Ежегодный финансовый отчет УЕФА за 2018 год зафиксировал доминирование клубов АПЛ в Европе по части доходов от телеправ.

В топ-20 клубов с самими большими доходами вошли 17 клубов Премьер-лиги, , «Реал» и «Ювентус».

Рейтинг возглавил «Манчестер Юнайтед», получивший от реализации телеправ 187 миллионов евро, что составило 28% от общего дохода клуба за год.

1. (Англия) – 187 млн евро (28%)

2. «Манчестер Сити» (Англия) – 177 (32%)

3. (Англия) – 172 (32%)

4. «Челси» (Англия) – 167 (33%)

5. «Тоттенхэм» (Англия) – 167 (39%)

6. «Барселона» (Испания) – 166 (24%)

7. «Арсенал» (Англия) – 164 (36%)

8. (Испания) – 150 (20%)

9. «Эвертон» (Англия) – 147 (69%)

10. «Ньюкасл» (Англия) – 143 (71%)

11. «Лестер» (Англия) – 140 (78%)

12. «Вест Хэм» (Англия) – 138 (68%)

13. «Бернли» (Англия) – 137 (87%)

14. «Кристал Пэлас» (Англия) – 136 (80%)

15. «Борнмут» (Англия) – 134 (88%)

16. «Саутгемптон» (Англия) – 132 (77%)

17. «Уотфорд» (Англия) – 127 (88%)

18. «Брайтон» (Англия) – 124 (79%)

19. «Хаддерсфилд» (Англия) – 124 (88%)

20. (Италия) – 122 (30%)