17 команд АПЛ, «Барса», «Реал» и «Ювентус» – в топ-20 клубов по доходам от телеправ в 2018-м

Ежегодный финансовый отчет УЕФА за 2018 год зафиксировал доминирование клубов АПЛ в Европе по части доходов от телеправ.
В топ-20 клубов с самими большими доходами вошли 17 клубов Премьер-лиги, «Барселона», «Реал» и «Ювентус».
Рейтинг возглавил «Манчестер Юнайтед», получивший от реализации телеправ 187 миллионов евро, что составило 28% от общего дохода клуба за год.
1. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 187 млн евро (28%)
2. «Манчестер Сити» (Англия) – 177 (32%)
3. «Ливерпуль» (Англия) – 172 (32%)
4. «Челси» (Англия) – 167 (33%)
5. «Тоттенхэм» (Англия) – 167 (39%)
6. «Барселона» (Испания) – 166 (24%)
7. «Арсенал» (Англия) – 164 (36%)
8. «Реал» (Испания) – 150 (20%)
9. «Эвертон» (Англия) – 147 (69%)
10. «Ньюкасл» (Англия) – 143 (71%)
11. «Лестер» (Англия) – 140 (78%)
12. «Вест Хэм» (Англия) – 138 (68%)
13. «Бернли» (Англия) – 137 (87%)
14. «Кристал Пэлас» (Англия) – 136 (80%)
15. «Борнмут» (Англия) – 134 (88%)
16. «Саутгемптон» (Англия) – 132 (77%)
17. «Уотфорд» (Англия) – 127 (88%)
18. «Брайтон» (Англия) – 124 (79%)
19. «Хаддерсфилд» (Англия) – 124 (88%)
20. «Ювентус» (Италия) – 122 (30%)