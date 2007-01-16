Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев высказался о сборной России.

– Думаете о возвращении в сборную России перед ближайшим чемпионатом ?

– Конечно! Очень хочу попасть на Евро, все усилия к этому приложу. Думаю, если со здоровьем все будет в порядке, буду там.

– Общались со после возвращения на поле?

– Только на Новый год обменялись сообщениями. Когда я вернулся в строй, сборная уже не собиралась, поэтому не общались. Но до этого постоянно были на связи: Станислав Саламович звонил, интересовался моим состоянием, восстановлением.

– Не стало страшно за нашу сборную после недавнего матча с Бельгией?

– Многие судят по результату, а я – по игре. Мы не боялись играть, хорошо поджимали соперника. Да, счет говорит о многом. Но если отталкиваться от самого футбола, то мне понравилось. Если бы мы встали сзади и проиграли 0:1, точно так же говорили бы о сборной негативно: «Поставили «автобус», лучше бы играли в атаку».

Нужно ведь еще учитывать, что в сборной Бельгии исполнители очень мощные – из «Реала», «Манчестер Сити». Точно можно сказать, что мы их не боялись и старались играть в футбол.

– Раздражают мнения скептиков, которые считают, что за последние два года сборная Черчесова обыграла только одну сильную команду – Испанию, и то по пенальти?

– Вообще-то и по пенальти мало кто обыгрывал испанцев. Перед чемпионатом мира тоже все за голову хватались, но мы вышли, выступили достойно, могли быть в полуфинале. Зачем раньше времени паниковать? Давайте дождемся чемпионата Европы и после него сделаем выводы. Сборная России прошла на Евро напрямую – пока критиковать нас не за что.

– Как оцените нашу группу на чемпионате Европы?

– Финнов не видел, за датчан, знаю, играет Кристиан Эриксен — это уже один качественный футболист. На Евро, на чемпионатах мира слабых команд вообще не бывает, они остаются за бортом. Не думаю, что придется легко.

– Какой результат на Евро станет успехом для сборной России?

– Мы должны стремиться к максимуму. Думать о том, что просто выхода из группы будет достаточно, не стоит. Многие скажут: «Куда вы прете?» Но если мы не будем максималистами, то зачем вообще выходить на поле?

Понятно, мы не можем говорить, что точно дойдем до финала. Есть французы, испанцы, голландцы – как минимум на бумаге эти сборные выше нас. Но мы будем выходить и биться. Поживем – увидим, – сказал Дзагоев.