Алан Дзагоев: «Цель ЦСКА – первое место. Если думать, что серебро – успех, только потеряем»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев высказался о текущем сезоне РПЛ.

– На каком месте вы видите ЦСКА в этом сезоне?

– Как я уже говорил, у меня в сознании одна цель – первое место. Если будем думать, что вторая строчка тоже станет успехом, только потеряем. Стремиться мы всегда должны к золоту. Да, сейчас можно подумать и о втором месте. Учитывая ситуацию – большой отрыв и стабильную игру – было бы неплохо попасть в Лигу чемпионов. Но если зациклимся на этом, нас перестанут бояться. А ЦСКА должны бояться!

– «Зенит», уйдя в отрыв на 10 очков, настолько превосходит по качеству всех остальных?

– «Зенит» играет качественно, подбор игроков очень сильный. Они закупились хорошими футболистами, причем опытными, что важно. Даже Славу Караваева уже к молодежи не отнесешь – человек поиграл в Европе.

Но мы слишком много очков потеряли – это однозначно. Как и «Локомотив». Не скажу, что должны были побеждать во всех матчах, но несколько «своих» встреч отдали. Даже учитывая это, «Зенит» все равно был бы впереди, но не с таким отрывом.

– Кого можете назвать лучшим игроком РПЛ в первой части сезона?

– мне очень нравится. Игра в защите – это понятно, но начало атак – прям лигочемпионский уровень. Очень грамотные передачи – одним пасом через опорных находит открывшегося Дзюбу, тот скидывает под удар. То есть «Зенит» в три касания оказывается у чужих ворот благодаря действиям своего защитника.

– Кто больше всех удивил?

– Даже не приходит что-то в голову... Наверное, – приобрели игроков, а болтались где-то внизу. В концовке выстрелили, но то, как они шли в начале сезона, удивляло, – сказал Дзагоев.