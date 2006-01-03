Алишер Усманов: «Думаю о спонсировании «Эвертона». Почему бы не назвать стадион «УСМ Арена»?»

Российский миллиардер Алишер Усманов рассказал о продаже акций и о возможности инвестирования в «Эвертон».

О продаже 30% акций «Арсенала» Стэну Кронке

«Если бы мы работали вместе, мы бы наверняка достигли гораздо большего. Но время для большего успеха придет, и болельщики «Арсенала» вернутся на стадион».

О том, стал ли бы он спонсировать , если бы его попросил владелец клуба Фархад Мошири

«Да, с большим удовольствием, если он попросит (Мошири – друг и бизнес-партнер Усманова – Sports.ru). Я думаю об инвестировании в этот клуб. Я не могу отказаться от «Арсенала», я не перестану быть его фанатом. Но если я стану инвестором «Эвертона», я надену его форму, потому что я профессионал.

Они собираются построить новый стадион. Почему бы не [назвать его] «УСМ Арена»? Мне необязательно участвовать в управлении самому, я могу просто спонсировать их.

Каково лекарство от любви? Новая любовь. Если думать как мусульманин, который может иметь четырех жен или гарем... Я люблю «Арсенал», но я не преуспел. Что я могу поделать? Но я также считаю, что «Арсенал» что-то потерял без Усманова», – сказал бизнесмен.