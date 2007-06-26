Евгений Гинер: «Усманов помог договориться с «Эвертоном» о трансфере Влашича»

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, как клуб сумел договориться с «Эвертоном» о трансфере полузащитника .

«У нас дружеские отношения с «Эвертоном», его хозяин тепло к нам относится и дал особые условия. Алишер Усманов очень помог.

Я хозяина знаю через Алишера Бурхановича, втроем общались. Алишер Бурханович – очень близкий мне человек, всегда помогает, здесь он тоже помог словом», – сказал Гинер.

В августе прошлого года сообщалось, что Усманов может купить долю в «Эвертоне».