Почеттино отказался возглавить «Барселону». На него выходили, обсуждая отставку Вальверде (TyC Sports)

изучала разные варианты относительно кандидатуры нового главного тренера вместо Эрнесто Вальверде.

В частности, каталонцы выходили на связь с бывшим тренером «Эспаньола» и Маурисио Почеттино, однако он отклонил предложение «Барсы», утверждает TyC Sports. На него выходили во время обсуждения потенциальной отставки Вальверде.

Ожидается, что в итоге «Барселону» возглавит экс-тренер «Бетиса» Кике Сетьен.

Маурисио Почеттино: «Я никогда не буду тренировать «Барселону» – это невозможно»

Маурисио Почеттино: «Лучше буду работать на ферме в Аргентине, чем в «Арсенале» или «Барселоне»