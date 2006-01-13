Почеттино отказался возглавить «Барселону». На него выходили, обсуждая отставку Вальверде (TyC Sports)

Теги Барселона Эспаньол Ла Лига Тоттенхэм Маурисио Почеттино Футбол

«Барселона» изучала разные варианты относительно кандидатуры нового главного тренера вместо Эрнесто Вальверде.

В частности, каталонцы выходили на связь с бывшим тренером «Эспаньола» и «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, однако он отклонил предложение «Барсы», утверждает TyC Sports. На него выходили во время обсуждения потенциальной отставки Вальверде.

Ожидается, что в итоге «Барселону» возглавит экс-тренер «Бетиса» Кике Сетьен.

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