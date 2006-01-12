Гвардиола одержал 300 побед в 390 матчах в топ-лигах

разгромил «Астон Виллу» (6:1) в 22-м туре АПЛ.

Эта победа стала 300-й для главного тренера «горожан» в топ-лигах Европы.

В 390 матчах испанец 53 раза сыграл вничью и 37 раз проиграл, процент побед – 77.

До «Манчестер Сити» Гваридола тренировал «Барселону» и «Баварию».

«Барселона» 2010-х – Месси, Хави, Иньеста, Суарес и Неймар снова вместе

«Бавария» 2010-х: Хуммельс в запасе, Лам в полузащите, Левандовски в огне

«Ман Сити» 2010-х: 10 из 11 игроков куплены до Пепа. В воротах – Харт