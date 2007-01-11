Тарасов о сборах с «Рубином»: «Очень ждал возвращения в футбол»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал решение провести тренировочные сборы с «Рубином».

«Я очень ждал своего возвращения в футбол, поэтому завтра улетаю в Казань, чтобы провести с «Рубином» сборы.

Мои девочки [жена и дочь] впервые за долгое время останутся без меня на длительный период», — написал Тарасов.

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