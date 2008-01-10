Леонид Слуцкий: «Тарасов всей своей карьерой доказывал, что он игрок высокого уровня»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о решении пригласить на сбор команды экс-хавбека Дмитрия Тарасова.

– Почему решили дать шанс Дмитрию Тарасову, у которого не было игровой практики в течение полугода?

– Потому что у нас есть проблемы с позицией шестого номера в команде. Нет ярко выраженного разрушителя в середине поля. Дмитрий Тарасов всей своей карьерой доказывал, что он игрок высокого уровня. Да, есть опасения по его состоянию здоровья, но именно поэтому мы хотим посмотреть на него и понять, в каком состоянии он находится и готов ли он будет приносить пользу нашей команде.

– Как прокомментируете информацию об интересе к Николаю Комличенко?

– Я не готов комментировать какие-то трансферные новости. Они всегда всех интересуют, и всегда все дают сухие ответы. Я не буду исключением.

Какие позиции надо усилить? Ну какой смысл говорить? У нас послезавтра начинается сбор, я сейчас скажу позиции, а как себя будут чувствовать люди, играющие на этих позициях? Пока у каждого игрока «Рубина» будет возможность проявить себя на сборе, – сказал Слуцкий.