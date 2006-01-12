«Ливерпуль» набрал 104 очка в 38 последних матчах. Это рекорд АПЛ

выиграл у «Тоттенхэма» (1:0) в 22-м туре чемпионата Англии.

Команда тренера набрала 104 очка (33 победы, 5 ничьих, 0 поражений) в последних 38 матчах Премьер-лиги. Серия учитывает матчи и прошлого сезона. В чемпионате «Ливерпуль» не проигрывает с 3 января 2019 года.

«Ливерпуль», таким образом, установил рекорд АПЛ (лига основана в 1992 году – прим. Sports.ru). «Манчестер Сити» в 2018 году и «Челси» в 2005-м набирали по 102 очка в 38 матчах.

«Ливерпуль» опять побил все рекорды. 20 побед в 21 стартовом матче – такого в топ-5 лигах Европы еще не было