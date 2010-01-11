Зинедин Зидан: «Я стал лучше как тренер. Прогрессирую и расту как личность»

Главный тренер Зинедин Зидан оценил свой прогресс в профессии перед финалом Суперкубка Испании с .

– Несмотря на потери в составе, «Реал» в финале. Что скажете?

– Мы знаем, как и за что будем играть. Для этого мы здесь. Мы готовы провести отличный матч.

– У вас девятый финал на посту тренера «Реала».

– Для нас ничего не меняется. Это в ДНК большого клуба. Футболисты живут и работают, чтобы играть в таких матчах. Давления нет, эта игра важна, потому что есть шанс взять трофей.

– Как вам ?

– Это игрок настоящего и будущего. Я не знаю, входит ли он в тройку лучших игроков мира. Каждый может решать сам. Он очень хорош. «Атлетико» подписал его, потому что он футболист будущего.

– с новым форматом больше не второстепенный трофей?

– Не знаю, у меня нет особого мнения на этот счет. Так решили сделать, и мы все, кто играет здесь, хотели бы победить. Я рад быть в Испании, где любят футбол и жизнь.

– сейчас лучше как тренер после трех побед в Лиге чемпионов?

– Да, я выгляжу лучше, вижу, что прогрессирую. Это касается и жизни – я расту как личность. Я учусь у людей, которые вокруг, я их слушаю. Моя цель – прогрессировать.

Люди могут считать иначе, но мне нравится то, что я делаю, моя работа, я отдаю ей всего себя, а остальное я не могу контролировать, – сказал Зидан.