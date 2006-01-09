Главный тренер Зинедин Зидан высказался после победы в полуфинальном матче Суперкубка Испании с «Валенсией» (3:1).

«Мы играем, чтобы побеждать. Заслуженный и радостный результат.

Мы прекрасно выступили. У нас есть все, чтобы показывать хорошие игры. Это мы сделали и против «Валенсии», сильного соперника. Теперь нам нужно отдохнуть, потому что это только полуфинал.

Это была отличная игра с самого начала. Мы хорошо атаковали, игра во втором тайме была намного более вертикальной. Нелегко действовать против команды, которая знает, как хорошо играть. Мы счастливы, «Реал» в финале.

Сегодня я выпустил 5 полузащитников. На скамейке запасных были Винисиус и Родриго, но сегодня была возможность выпустить и Модрича впереди, чтобы на флангах было больше пространства. Они все сыграли очень хорошо. Это был вариант на сегодня. Я мог выпустить вингеров, но мы сделали наоборот, это сработало. У нас много ресурсов, это видно по гениальным выступлениям игроков, голам Крооса и Модрича.

Что касается Иско, его гол очень важен. У нас было два или три важных игрока, которые вылетели. Остальные футболисты, когда приходит их очередь, очень стараются. Когда в команде происходит ротация, динамика не сильно меняется. Это очень важно для нас. Сегодняшняя победа – шаг вперед, но нам предстоит финал», – сказал Зидан.

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