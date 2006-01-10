Данни и Зырянов выложили в инстаграме символическую сборную «Зенита» 2010-х по версии Sports.ru

Бывшие полузащитники Данни и Константин Зырянов отреагировали на попадание в символическую сборную клуба по итогам прошлого десятилетия по версии Sports.ru.

Оба футболиста выложили у себя в инстаграме пост с составом «Зенита» 2010-х.

«Спасибо Sports.ru и всем фанатам «Зенита» за то, что я часть этой удивительной команды🙌🏻👏🏻👍🏻», – написал .

«Сайт Sports.ru опубликовал символическую сборную «Зенита» прошедшего десятилетия.

Очень приятно понимать, что клуб и болельщики помнят и ценят все то, через что мы с «Зенитом» прошли вместе!

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Чемпион России (2007, 2010, 2011/12), обладатель Кубка России (2009/10), Суперкубка России (2008, 2011), Кубка УЕФА (2007/08) и Суперкубка УЕФА (2008).

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Я провел за «Зенит» 7 лет, 286 матчей! 20312 минут на поле! И благодарен клубу и болельщикам за каждую из этих минут. Спасибо! Ваш, #Зырянов18», – написал Зырянов.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Константин Зырянов (@zirian3) 10 Янв 2020 в 2:05 PST