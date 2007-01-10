Вальверде об офсайде Видаля и ВАР: «Сказали, что там миллиметры»

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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказался об отмене гола после поражения от «Атлетико» (2:3) в полуфинале Суперкубка Испании.

Гол защитника Жерара Пике был отменен из-за минимального офсайда у хавбека Артуро Видаля, который пасовал партнеру.

«Нам казалось, что Видаль не был в офсайде, но нам сказали, что там миллиметры», – завил Вальверде.

Матч обслуживал арбитр Хосе Луис Гонсалес Гонсалес.

Фото: кадр из трансляции телеканала Movistar

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