Вальверде об офсайде Видаля и ВАР: «Сказали, что там миллиметры»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказался об отмене гола после поражения от (2:3) в полуфинале Суперкубка Испании.

Гол защитника был отменен из-за минимального офсайда у хавбека , который пасовал партнеру.

«Нам казалось, что Видаль не был в офсайде, но нам сказали, что там миллиметры», – завил Вальверде.

Матч обслуживал арбитр .

Фото: кадр из трансляции телеканала Movistar

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