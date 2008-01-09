📸Саморано лайкнул пост об «Интере» в инстаграме Sports.ru о футболе старой школы. Подписывайтесь!✍️

Звездам из нашего детства нравится инстаграм Sports.ru о футболе старой школы.

В наш пост с составом на первый матч финала Кубка УЕФА-1996/97 против «Шальке» заглянули сразу два участника той встречи в составе миланского клуба.

Легендарный чилийский нападающий и защитник Фабио Галанте лайкнули запись с фотографией, а итальянец даже оставил вот такой комментарий: 🔝🔝🔝.

Воспоминания о неиспорченной деньгами игре, встречи с героями прошлого и многое другое – в нашем инстаграме о футболе старой школы. Подписывайтесь обязательно!