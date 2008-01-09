📸Саморано лайкнул пост об «Интере» в инстаграме Sports.ru о футболе старой школы. Подписывайтесь!✍️

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В наш пост с составом «Интера» на первый матч финала Кубка УЕФА-1996/97 против «Шальке» заглянули сразу два участника той встречи в составе миланского клуба.
Легендарный чилийский нападающий Иван Саморано и защитник Фабио Галанте лайкнули запись с фотографией, а итальянец даже оставил вот такой комментарий: 🔝🔝🔝.
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Состав миланского «Интер» на первый матч финала Кубка УЕФА-1996/97 против «Шальке». Это практически невозможно, но попробуй вспомнить всех игроков.