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Мостовому понравился пост в инстаграме Sports.ru о футболе старой школы. Самое время подписаться✍️

Теги премьер-лига Россия Сельта Ла Лига Александр Мостовой Sports.ru соцсети Футбол

В инстаграм Sports.ru о футболе старой школы регулярно заглядывают звезды – англичане Тони Адамс и Стивен Джеррард, а также аргентинцы Фернандо Кавенаги и Кристиан Ансальди реагировали на наши посты.

Теперь уютный и ностальгический инстаграм оценил бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой.

«Царю» понравился пост о начале его славного пути в испанской «Сельте».

Если не представляете себе жизни без того искреннего футбола старой школы, подписывайтесь на нас. У нас больше 46 тысяч человек.

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