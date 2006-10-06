Мостовому понравился пост в инстаграме Sports.ru о футболе старой школы. Самое время подписаться✍️

В инстаграм Sports.ru о футболе старой школы регулярно заглядывают звезды – англичане Тони Адамс и Стивен Джеррард, а также аргентинцы Фернандо Кавенаги и Кристиан Ансальди реагировали на наши посты.

Теперь уютный и ностальгический инстаграм оценил бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой.

«Царю» понравился пост о начале его славного пути в испанской «Сельте».

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