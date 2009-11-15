В нашем инстаграме о футболе старой школы появилось крутейшее фото сборной Голландии, на котором Франк де Бур, развалившись прямо на лестнице в отеле, дает интервью, а рядом чилятся ван дер Сар и Зеедорф. Одним словом – по кайфу обстановка!

Легендарный вратарь «оранжевых» не смог пройти мимо – один спортивный костюм команды уже заслуживает лайка!

В инстаграм Sports.ru о футболе старой школы регулярно заглядывают звезды – царь Александр Мостовой, англичане Тони Адамс и , а также аргентинцы Фернандо Кавенаги и Кристиан Ансальди реагировали на наши посты.

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