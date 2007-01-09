Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард надеется, что «Ливерпуль» выиграет Премьер-лигу в этом сезоне.

«Я постоянно думаю о том падении, поэтому когда «Ливерпуль» выиграет АПЛ, это точно поможет мне чувствовать себя лучше.

Когда анализирую тот момент должным образом, я, очевидно, понимаю, что это не конкретно из-за этого «Ливерпуль» не стал чемпионом, но все же часть меня по-прежнему думает, что это так.

Когда «красные» взяли Лигу чемпионов, я смотрел на болельщиков, думая: «Они снова счастливы», а я почувствовал себя лучше. ЛЧ в прошлом году стала моим моментом исцеления. Думаю, что победа в АПЛ определенно сыграет свою роль», – сказал Джеррард в подкасте экс-защитника «Ливерпуля» .

39-летний англичанин является воспитанником «Ливерпуля», он играл за клуб в период с 1998 по 2015 год.

Ранее Джеррард признавался, что все еще переживает из-за своего падения в матче с «Челси» в сезоне-2013/14, поражение в котором стоило клубу чемпионства. В одном из моментов матча хавбек поскользнулся и потерял мяч, после чего Демба Ба забил гол, который в итоге помог лондонцам победить со счетом 2:0.

Сборная «Ливерпуля» 2010-х: Джеррард и Каррагер в команде Клоппа

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