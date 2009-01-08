У Магуайра надрыв мышцы бедра. Скорее всего, он пропустит ближайший матч «МЮ»

Защитник Харри Магуайр пропустил первый матч 1/2 финала Кубка лиги с (1:3) из-за травмы.

У 26-летнего игрока надрыв мышцы бедра. Повреждение он получил в игре Кубка Англии против (0:0) на прошлой неделе.

После того матча главный тренер «МЮ» сообщил, что мог заменить англичанина в перерыве, но сам футболист настоял, что продолжит игру, и в итоге усугубил травму.

Точные сроки восстановления Магуайра пока неизвестны, но, по словам Сульшера, к субботней игре АПЛ с он, скорее всего, не будет готов.

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