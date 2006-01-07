Месси, Суарес, Бензема и Вальверде – в сборной первой половины сезона Ла Лиги от Marca

Ведущая спортивная газета Испании Marca представила символическую сборную по итогам первой половины сезона Ла Лиги.

В состав команды вошли: Ян Облак («Атлетико»), Хосе Гайя («Валенсия»), Диего Карлос, Хесус Навас (оба – «Севилья»), Жерар Пике («Барселона»), Федерико Вальверде («Реал»), Санти Касорла («Вильярреал»), Мартин Эдегор («Реал Сосьедад»), Карим Бензема («Реал»), Лионель Месси, Луис Суарес (оба – «Барселона»).

Также Marca опубликовала и сборную открытий первой части сезона: Унаи Симон («Атлетик»), Фелипе («Атлетико»), Пау Торрес («Вильярреал»), Домингуш Дуарте («Гранада»), Лукас Окампос, Фернандо Режес (оба – «Севилья»), Андре-Франк Замбо-Ангисса («Вильярреал»), Рубен Гарсия («Осасуна»), Родриго Гоэс («Реал»), Чими Авила («Осасуна»), Ферран Торрес («Валенсия»).

Ранее также была представлена и сборная разочарований, в которую были включены, в частности, Жоау Феликс и Андрей Лунин.