Агент Шомуродова: «Штутгарт» предлагал 10 млн евро, ЦСКА делал сопоставимое предложение»

Представитель форварда Эльдора Шомуродова Кахор Муминов в интервью Sports.ru оценил перспективы игрока уехать в европейский топ-клуб.

«При переходе в «Ростов» на Transfermarkt указана цена 750 тысяч евро. Это не верно: «Ростов» заплатил за него в разы меньше.

Сейчас он лучший бомбардир, недавно продлил контракт, поэтому на сегодня оценка должна быть другой. А вообще цена игрока – это столько, сколько за него предлагают.

предлагал в районе 10 млн евро. ЦСКА тоже делал сопоставимое предложение. Здесь право решать оставляли за «Ростовом». Договорились зимой вернуться к вопросу, у нас уже есть предложение с похожими цифрами.

Но вижу, что «Ростову» будет сложно пойти на продажу зимой, здесь их позиция понятна. Сейчас был в Узбекистане, поговорил с Эльдором и его семьей.

Летом будем настаивать на переходе, если клуб получит справедливое предложение из одной из топ лиг, ведь именно об этом мы и договаривались с «Ростовом», когда подписывали Шомуродова», – сказал Муминов.

Шомуродов – суперзвезда РПЛ. Забивает всем, лидирует с «Ростовом», ест плов на рынке