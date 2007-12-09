«Лион» просматривал Шомуродова на матче «Спартак» – «Ростов». «Севилья» тоже заинтересована

Представители «Лиона» просматривали вчера 24-летнего форварда «Ростова» и сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова в Москве в завершающем матче чемпионата России перед зимним перерывом.
Об этом корреспонденту Betting Insider стало известно из надежного источника в окружении ростовского клуба. Также первичный интерес к футболисту проявила «Севилья».
«Ростов» в воскресенье разгромил на выезде «Спартак» (4:1). Шомуродов сделал голевой пас во второй результативной атаке дончан.
Форвард «Ростова» идет вторым в РПЛ по системе «гол+пас», уступая только нападающему «Зенита» Артему Дзюбе. На счету Шомуродова 15 (10+5) очков в чемпионате.
В матчах за сборную Узбекистана нападающий забил 10 голов в 2019 году.
Шомуродов выступает за «Ростов» с 2017-го и весной продлил контракт с этим клубом еще на три года.