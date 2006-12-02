Дмитрий Тарасов: «Я никогда не избивал Бузову!»

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Экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов отрицает обвинения своей бывшей жены Ольги Бузовой в том, что он ее избивал.

«Я никогда не избивал Бузову!» – сообщил Тарасов в письме, направленном «Комсомольской правде» в виде досудебной претензии.

Футболист также предложил сделать запрос в правоохранительные органы с целью доказать свою невиновность. Тарасов уверен, что на него не поступало никаких заявлений и что это можно проверить.

Ранее Ольга Бузова рассказала, что сталкивалась с домашним насилием во время отношений с Тарасовым.

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