«Барселона» предпочла Боатенга Холанду прошлой зимой. Она посчитала норвежца слишком «сырым»

Нападающий Эрлинг Холанд был одним из кандидатов на переход в «Барселону» в январе прошлого года.

Как сообщает As, каталонцы, искавшие атакующего игрока для ротации, рассматривали вариант с приобретением Холанда, тогда еще выступавшего в . Однако клуб посчитал, что норвежец еще слишком «сырой» и неподготовленный футболист.

Вместо него пригласила хавбека «Сассуоло» Кевина-Принса Боатенга, который в итоге сыграл за команду в четырех матчах и не забил ни одного гола.

Холанд в начале 2019 года перешел в «РБ Зальцбург», а 29 декабря его приобрела дортмундская «Боруссия».