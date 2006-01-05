«Барселона» предпочла Боатенга Холанду прошлой зимой. Она посчитала норвежца слишком «сырым»

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Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд был одним из кандидатов на переход в «Барселону» в январе прошлого года.

Как сообщает As, каталонцы, искавшие атакующего игрока для ротации, рассматривали вариант с приобретением Холанда, тогда еще выступавшего в «Мольде». Однако клуб посчитал, что норвежец еще слишком «сырой» и неподготовленный футболист.

Вместо него «Барселона» пригласила хавбека «Сассуоло» Кевина-Принса Боатенга, который в итоге сыграл за команду в четырех матчах и не забил ни одного гола.

Холанд в начале 2019 года перешел в «РБ Зальцбург», а 29 декабря его приобрела дортмундская «Боруссия».

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