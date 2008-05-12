Абрамович и Усманов вошли в топ-10 богатейших людей Великобритании

Двое россиян попали в список богатейших людей Великобритании в 2019 году по версии The Sunday Times.

Владелец Роман Абрамович занял 9-е место в рейтинге.

Состояние российского бизнесмена оценивается в 11,22 млрд фунтов, за год оно выросло на 1,88 млрд. В 2018-м Абрамович был на 13-м месте в рейтинге.

На 8-м месте, как и год назад, российский предприниматель . Его состояние оценивают в 11,399 млрд фунтов.

В августе прошлого года Усманов продал 30% акций лондонского «Арсенала» за 550 млн фунтов американскому бизнесмену Стэну Кронке.

Лидируют в рейтинге с состоянием в 22 млрд фунтов индийские предприниматели Шри и Гопи Хиндуя.

12 из 20 богатейших бизнесменов России вкладывают деньги в спорт. Кто они?