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    Абрамович и Усманов вошли в топ-10 богатейших людей Великобритании

    Теги Челси премьер-лига Англия Роман Абрамович рейтинги бизнес Алишер Усманов Футбол

    Двое россиян попали в список богатейших людей Великобритании в 2019 году по версии The Sunday Times.

    Владелец «Челси» Роман Абрамович занял 9-е место в рейтинге. 

    Состояние российского бизнесмена оценивается в 11,22 млрд фунтов, за год оно выросло на 1,88 млрд. В 2018-м Абрамович был на 13-м месте в рейтинге.

    На 8-м месте, как и год назад, российский предприниматель Алишер Усманов. Его состояние оценивают в 11,399 млрд фунтов.

    В августе прошлого года Усманов продал 30% акций лондонского «Арсенала» за 550 млн фунтов американскому бизнесмену Стэну Кронке.

    Лидируют в рейтинге с состоянием в 22 млрд фунтов индийские предприниматели Шри и Гопи Хиндуя.

    12 из 20 богатейших бизнесменов России вкладывают деньги в спорт. Кто они?

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