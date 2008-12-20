Анна Семак: «Благотворительность не имеет границ. Если человек рожден помогать, есть ли дело до места регистрации, вероисповедания и цвета кожи?»

Анна Семак, супруга главного тренера Сергея Семака, поделилась впечатлениями от поездки в Африку.

«Уехав из Африки, я не могу думать ни о чем, кроме этих детей. Уилсон, Табита, Надин, Рут, Зосеус, Эулина, Маринелла, Ракель – калейдоскоп лиц с пронзительными взрослыми глазами останется со мной навсегда.

Не смотрите на меня так, прошу: где-то на другом конце Земли есть люди, которые считают, что вам нельзя помогать. Они уверены, что помогать надо своим, а вам пусть помогут американцы или европейцы – у них считается нормой обращать внимание на нужды иностранцев.

Помню, когда в команде «Зенит» собирали деньги на одно благое дело для детей русского севера, первыми пожертвовали средства Андре Виллаш-Боаш и Халк. Их искренне волновали проблемы людей в русской глубинке. К слову, у Халка в родной Бразилии социальных проблем не меньше, чем в России. Всегда охотно жертвовал на беды русских детей итальянский тренер Лучиано Спалетти, никогда не жалели денег для сирот и больных неродной страны португальские игроки-легионеры.

БЛАГОтворительность не имеет географических границ. Если человек рожден помогать, делать добро, то есть ли ему дело до места регистрации, вероисповедания и цвета кожи того, кто ждет руку помощи?

БЛАГОтворительность – это не отделять детей от взрослых, помогая одним, осуждая других, ведь если Бог призвал тебя на дела милосердия, ты открываешь сердце всему миру, а не только детям, тем, кого легко любить.

БЛАГОтворительность – это делать БЛАГО на Земле.

Если душа лежит спасать животных и именно в этом ты видишь свое призвание, то не говори, что котики лучше людей – такую деятельность благотворительностью уже не назовешь. Какое же это благо – топтать человека, создавая себе иконостас из животных? Любовь, уважение к ближнему – это также неотъемлемая часть благотворительности.

Творить добро повсюду, куда можешь дотянуться, усыновлять детей, помогать бездомным, больным, поддержать словом, подать руку, даже просто сдержаться, если хотелось нагрубить – вот что значит благотворительность», – написала Семак в инстаграме.

Тренер «Зенита» и его жена посетили в Африку для съемок фильма о детях-альбиносах.

Анна Семак: «С детства знала, что у меня будет темнокожий малыш. Когда написала пост, дошло до руководства «Зенита»: «Сергей Богданович, соизмеряйте риски»

Семак в Африке поиграл с детьми в футбол

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Semak (@annas_secret_garden) 20 Дек 2019 в 2:12 PST

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