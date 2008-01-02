Златан будет играть в «Милане» под 21-м номером

«Милан» объявил, какой номер выбрал вернувшийся в клуб форвард Златан Ибрагимович.
Шведский игрок будет выступать под номером 21.
Ранее стало известно, что 38-летний форвард заработает 3,5 млн евро до июня 2020 года, а еще 500 тысяч евро предусмотрены в качестве бонусов.
Если контракт будет продлен, то зарплата Златана составит 6 млн евро без учета бонусов.
Форвард выступал за «Милан» в 2010-2012 годах. Последним его клубом был «Лос-Анджелес Гэлакси», в составе которого он в сезоне МЛС-2019 забил 31 гол в 31 матче.
Златан уже в Милане: прилетел на частном самолете, у трапа встретился с Бобаном, сказал, что вернулся домой
🔴⚫ And @Ibra_official’s jersey number is... 🥁— AC Milan (@acmilan) January 2, 2020
🔴⚫ Ibra ha scelto il numero... 🥁#IZBACK #SempreMilan pic.twitter.com/FIPz2IGB0F