Златан будет играть в «Милане» под 21-м номером

«Милан» объявил, какой номер выбрал вернувшийся в клуб форвард .

Шведский игрок будет выступать под номером 21.

Ранее стало известно, что 38-летний форвард заработает 3,5 млн евро до июня 2020 года, а еще 500 тысяч евро предусмотрены в качестве бонусов.

Если контракт будет продлен, то зарплата Златана составит 6 млн евро без учета бонусов.

Форвард выступал за в 2010-2012 годах. Последним его клубом был «Лос-Анджелес Гэлакси», в составе которого он в сезоне МЛС-2019 забил 31 гол в 31 матче.

Златан уже в Милане: прилетел на частном самолете, у трапа встретился с Бобаном, сказал, что вернулся домой