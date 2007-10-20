Дмитрий Аленичев: «Римские друзья удивляются: как «Спартак» мог взять Понсе? Тяжело с таким составом быть в топ-3»

Бывший главный тренер Дмитрий Аленичев поделился мнением о работе клуба на трансферном рынке.

– У нас был настрой отработать в «Спартаке» как минимум три года, чтобы реализовать задуманное. Начали чистку, за полгода удалось человек 5-6 нормально устроить в другие клубы. Планировали чистить дальше.

Я настоял тогда на покупке , хотя это было нелегко, он стоил больших денег. Понимал, что этот футболист будет мозгом команды, вокруг него может строиться игра. Удалось Леонида Арнольдовича уговорить. У нас была дискуссия, он смотрел видео, мы обсудили множество нюансов.

- купили примерно за те же деньги, что и Фернандо, – 12 миллионов евро.

– И Тиля за 18. Если взять двух Фернандо за такие деньги, их даже сравнивать будет некорректно. Хотя я не говорю, что они слабые футболисты, – надеюсь, оба раскроются. Но ждать, пока раскроются 30 миллионов, неправильно.

Игрок с такой трансферной ценой должен с первого матча влиять на результат: создавать моменты, зарабатывать стандарты, забивать голы. Предъявлять свой уровень.

Если бы Тил стоил «один точка восемь», ему можно и нужно было бы дать время на адаптацию, но за «один восемь» покажи класс сразу!

Допустимо где-то сыграть средне, футболисты не роботы, однако влияние серьезного трансфера должно быть быстрым и безоговорочным.

Понсе и Ларссон – один , думаю, сильнее их обоих вместе взятых. При этом болельщики негодуют: мы хотим быть в зоне Лиги чемпионов!

Хотеть нужно, но тяжело быть с таким составом в первой тройке, это нужно понимать. Не думаю, что Тил, Крал, Понсе и Ларссон будут определять игровое лицо «Спартака» в ближайшие годы.

Мои римские друзья удивляются: как вы могли взять Понсе? Если команда идет за чемпионством, Понсе не тот футболист, который ей нужен. Ребят, я не знаю, вопрос не ко мне, но пока оценка в целом подтверждается, – сказал Аленичев.