Погба об антирасистских браслетах: «Не лезу в политику, просто хотел, чтобы люди об этом заговорили»

Полузащитник Поль Погба прокомментировал свою инициативу с антирасистскими браслетами.

Француз попросил игроков «МЮ» надеть браслеты с надписями «Нет расизму» и «Мы едины» на разминке перед игрой с «Ньюкаслом» (4:1).

«Мы видим проявления расизма снова и снова на многих стадионах. Инициатива с браслетами просто для того, чтобы поддержать всех игроков – темнокожих, белых, китайцев или кого бы то ни было. Есть только одна раса. Инициатива организована просто для того, чтобы выразить уважение ко всем.

Мы все едины. Все пришли на стадион, чтобы наслаждаться футболом, веселиться и заниматься любимым делом. Я долго думал об этом. Вспомнил об акции «Stand Up, Speak Up» (антирасистская кампания, запущенная Тьерри Анри в в 2005 году – прим. Sports.ru). Она просто напоминает мне о нынешней.

Многие игроки во многих лигах – не только в АПЛ, Италии или Испании, а повсюду – продолжают слышать [расистские оскорбления]. Я не хочу быть президентом, я не хочу быть политиком. Мы просто футболисты и хотим наслаждаться футболом.

Болельщики должны с удовольствием приходить на стадионы и смотреть хороший футбол, и все. Так что [инициатива с браслетами] должна показать, что мы против расизма. Я знаю, что это заставит людей говорить.

Вместе с партнерами по команде мы сделали это. Фред, Андреас Перейра – я имею в виду всех – мы против этого. Мы за футбол. Мы делаем то, что любим, и дарим радость болельщикам, всем-всем зрителям, и это все, что хочется видеть на стадионе», – сказал Погба.