Василий Березуцкий о Тиле: «Переплатили раза в два. Талантливый парень, но таких денег не стоит»

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий высказался о полузащитнике «Спартака» Гусе Тиле.

«Он хороший, качественный футболист, чем-то похож на Егора Титова стилем игры.

Почему Тил не играет за «Спартак» в последнее время? Потому что Егор Титов не был никому интересен в Германии (смеется). Заиграет. Он молодой, талантливый парень.

Да, сумма баснословная… По мне, он не стоит таких денег. Во сколько раз переплатили? По моему мнению – раза в два», – отметил Березуцкий.

Трансфер Тила в «Спартак» оценивался в 18 млн евро.