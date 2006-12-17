Тил о жизни в России: «Совершенно другой мир, я все еще привыкаю»

Полузащитник Гус Тил поделился впечатлениями от первых месяцев в московском клубе.

«Безусловно, все могло быть лучше. Дела идут не так, как хотелось бы. Ни команда, ни лично я пока что не вышли на правильный путь. Но я уверен, что все получится.



Я все еще привыкаю к жизни в России, но это нормально. Это совершенно другая культура, совершенно другой мир.

Сам город очень большой. В Нидерландах я жил в Амстердаме, по сравнению с Москвой он маленький и уютный.

Но постепенно все налаживается. Я чувствую, что адаптируюсь все лучше и лучше, так что все будет хорошо», – сказал Тил.