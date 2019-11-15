🎅🏼🎄Sports.ru поздравляет с Новым годом

Теги Sports.ru Футбол

С Новым годом, наши прекрасные читатели Sports.ru!

В этом году мы написали более 100 тысяч новостей, и эта – одна из последних. Здесь не будет никаких фактов – только наша благодарность, что вы год от года остаетесь с нами. Когда есть повод – радуетесь в комментариях, когда мы лажаем (всякое бывает, но стараемся ошибаться меньше) – указываете на это. Спасибо!

Пусть в новом году ваши команды побеждают, а любимые спортсмены ведут себя прилично. Как говорит Мохамед Салах, Never Give Up – никогда не сдавайтесь. Будьте как лучшие спортсмены мира – и тогда 2020 год получится отличным.

С Новым годом!

В этом году вы оставили 9 млн комментов (много смешных!) и написали в блогах 28.5 млн слов («Война и мир» – 145 раз!). Спасибо

Весь 2019 год – в одной картинке!

Опрос

Главное событие 2019 года?

13502 голосa
  • Отстранение России по решению WADA
    27%
  • Победа «Ливерпуля» над «Барсой» после 0:3 в первом матче
    31%
  • «Аякс» в полуфинале ЛЧ
    5%
  • Чемпионская гонка «Сити» и «Ливерпуля»
    8%
  • Отставка Кононова
    2%
  • Прорыв Медведева в финал US Open
    7%
  • Приостановка карьеры Загитовой
    4%
  • Подиум Даниила Квята
    2%
  • Победа ЦСКА в баскетбольной Евролиге
    3%
  • Кучеров - лучший в НХЛ. С новым русским рекордом по очкам
    6%
  • Что-то другое
    5%

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья