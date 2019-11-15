🎅🏼🎄Sports.ru поздравляет с Новым годом

С Новым годом, наши прекрасные читатели !

В этом году мы написали более 100 тысяч новостей, и эта – одна из последних. Здесь не будет никаких фактов – только наша благодарность, что вы год от года остаетесь с нами. Когда есть повод – радуетесь в комментариях, когда мы лажаем (всякое бывает, но стараемся ошибаться меньше) – указываете на это. Спасибо!

Пусть в новом году ваши команды побеждают, а любимые спортсмены ведут себя прилично. Как говорит Мохамед Салах, Never Give Up – никогда не сдавайтесь. Будьте как лучшие спортсмены мира – и тогда 2020 год получится отличным.

С Новым годом!

В этом году вы оставили 9 млн комментов (много смешных!) и написали в блогах 28.5 млн слов («Война и мир» – 145 раз!). Спасибо

Весь 2019 год – в одной картинке!