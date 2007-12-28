Гари Линекер: «Поздравляю «Ливерпуль» с первым титулом АПЛ»

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер после поражения «Манчестер Сити» от «Вулверхэмптона» (2:3) в 19-м туре АПЛ отметил, что чемпионская гонка в Англии завершена.

«Поздравляю «Ливерпуль» с их первой победой в Премьер-лиге», – написал Линекер.

«Ливерпуль» лидирует в чемпионате Англии, набрав 52 очка. Команда Юргена Клоппа опережает идущий вторым «Лестер» на 13 очков, а занимающий третье место «Манчестер Сити» – на 14. Кроме того, у мерсисайдцев есть матч в запасе.

«Ливерпуль» выиграл первый круг АПЛ с 13-очковым отрывом и матчем в запасе