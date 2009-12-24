Дзюба, Бакаев, Влашич и Крыховяк – в сборной первой части сезона РПЛ по версии Opta

Opta Sports представила символическую сборную первой части сезона РПЛ.
В команду вошли четыре игрока «Зенита», два – из «Спартака» и по одному футболисту «Рубина», «Краснодара», «Локомотива», ЦСКА и «Крыльев Советов».
Вратарь: Юрий Дюпин («Рубин»);
Защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Самюэль Жиго («Спартак»), Ярослав Ракицкий («Зенит»), Сергей Петров («Краснодар»);
Полузащитники: Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Магомед Оздоев («Зенит»), Никола Влашич (ЦСКА), Зелимхан Бакаев («Спартак»);
Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Александр Соболев («Крылья Советов»).
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