Дзюба, Бакаев, Влашич и Крыховяк – в сборной первой части сезона РПЛ по версии Opta

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Opta Sports представила символическую сборную первой части сезона РПЛ.

В команду вошли четыре игрока «Зенита», два – из «Спартака» и по одному футболисту «Рубина», «Краснодара», «Локомотива», ЦСКА и «Крыльев Советов».

Вратарь: Юрий Дюпин («Рубин»);

Защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Самюэль Жиго («Спартак»), Ярослав Ракицкий («Зенит»), Сергей Петров («Краснодар»);

Полузащитники:  Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Магомед Оздоев («Зенит»), Никола Влашич (ЦСКА), Зелимхан Бакаев («Спартак»);

НападающиеАртем Дзюба («Зенит»), Александр Соболев («Крылья Советов»).

 
 
 
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Публикация от МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier)

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