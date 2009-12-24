Дзюба, Бакаев, Влашич и Крыховяк – в сборной первой части сезона РПЛ по версии Opta

Opta Sports представила символическую сборную первой части сезона РПЛ.

В команду вошли четыре игрока , два – из «Спартака» и по одному футболисту «Рубина», «Краснодара», «Локомотива», и «Крыльев Советов».

Вратарь: Юрий Дюпин ( );

Защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Самюэль Жиго ( ), Ярослав Ракицкий («Зенит»), Сергей Петров («Краснодар»);

Полузащитники: Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Магомед Оздоев («Зенит»), Никола Влашич (ЦСКА), Зелимхан Бакаев («Спартак»);

Нападающие: («Зенит»), Александр Соболев («Крылья Советов»).